Una situazione allarmante Violenza di genere | basta!

Maria Rossi, 38 anni, è stata trovata questa mattina nel suo appartamento di Milano con segni evidenti di violenza da parte del partner, motivo per cui le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente.

Il mondo è pieno di ingiustizie e una di queste è la violenza di genere. Questo è un fenomeno che riguarda più del 90% delle donne, un’agonia che colpisce indistintamente ogni Paese. All’interno di una relazione, la violenza di genere si manifesta in molti modi: inizialmente l’uomo isola, allontana la donna dai propri affetti, trattandola come un oggetto personale da non condividere. Successivamente l’uomo può passare alla violenza, sia fisica che verbale, scatenata da diversi fattori, come la gelosia, che può essere sia sentimentale che lavorativa. Avviene quando non si riconoscono l’indipendenza e l’autorità di una donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Capodanno, tradizionalmente simbolo di rinnovamento e speranza, si è purtroppo trasformato in un’occasione di violenza per molte persone.

