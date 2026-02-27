Io come una farfalla l’identità di genere stasera in scena

Stasera alle 21, il teatro auditorium Le Fornaci a Terranuova Bracciolini ospiterà lo spettacolo teatrale “Io come una farfalla”. L’evento è organizzato dal Comune di Terranuova Bracciolini e si svolge nel teatro cittadino. La rappresentazione affronta temi legati all’identità di genere. L’ingresso è aperto al pubblico senza prenotazione.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Oggi il Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà al teatro auditorium Le Fornaci lo spettacolo teatrale “Io come una farfalla”, in programma stasera alle ore 21.15. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rappresenta un importante momento culturale e sociale, capace di stimolare riflessione e consapevolezza sul tema dell’identità di genere. Lo spettacolo, prodotto da A.B.C. arte, con testi e regia di Laura Becattini, racconta il percorso di Davide, ragazzo che di giorno lavora in banca e di sera si esibisce come Drag Queen, alla ricerca di una piena affermazione della propria identità. Sul palco, Antonio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Io come una farfalla”, l’identità di genere stasera in scena “Io come una farfalla”: uno spettacolo di teatro e inclusioneArezzo, 23 febbraio 2026 – “Io come una farfalla”: uno spettacolo di teatro e inclusione all’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini. Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini The CEO, rejecting all women, falls for a deaf-mute girl, openly favoring her alone#shortdrama Temi più discussi: Io come una farfalla il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini; Io come una farfalla: teatro e inclusione all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini; Io come una farfalla: uno spettacolo di teatro e inclusione; Al Teatro Le Fornaci arriva lo spettacolo per bambini Lea. Io come una farfalla il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova BraccioliniLo spettacolo racconta il percorso di Davide, un ragazzo che di giorno lavora in banca e di sera si esibisce come Drag Queen, alla ricerca di una piena affermazione della propria identità. msn.com Io come una farfalla: uno spettacolo di teatro e inclusioneAppuntamento all’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ... msn.com “Mi sento come una farfalla” E sul palco dell’Festival di Sanremo succede davvero. Laura Pausini sorride, lo dice ad alta voce… e poi fa una giravolta. L’abito si apre, leggero, scenografico, luminoso. Un momento elegante, quasi sospeso. Cambio look in - facebook.com facebook