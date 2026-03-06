Reggio | 1,2 milioni per 7 strade Da giugno via libera ai cantieri

A Reggio Emilia, sette tratti stradali saranno oggetto di lavori di ristrutturazione a partire da giugno. Il progetto, del valore di 1,2 milioni di euro, interessa circa sei chilometri di strada e più di 45 mila metri quadrati di asfalto. I lavori riguarderanno specificamente alcune aree cittadine, coinvolgendo interventi di asfaltatura e miglioramento delle condizioni del manto stradale.

Sette tratti stradali di Reggio Emilia subiranno un profondo restauro a partire dal mese di giugno. Il progetto, valutato in 1,2 milioni di euro, copre circa 6 chilometri e oltre 45 mila metri quadrati di asfalto da rifare. L'intervento rientra in un piano più ampio che prevede per il 2026 un investimento totale di 3 milioni di euro nella sicurezza viaria urbana e nel forese. La Giunta ha già approvato il progetto esecutivo per questa prima tranche, mirata al ripristino del manto stradale ammalorato e alla ripittura della segnaletica orizzontale. L'investimento sul territorio reggiano Il vicesindaco Lanfranco de Franco ha sottolineato l'impegno costante nell'investire sulla cura dello spazio pubblico.

