Catania via ai cantieri | 16 milioni per rivoluzionare le strade

La Regione Siciliana ha stanziato 16,6 milioni di euro destinati alla riqualificazione della rete stradale di Catania. I lavori di rifacimento delle strade sono programmati per iniziare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. La cifra annunciata riguarda interventi di manutenzione e miglioramento delle principali arterie cittadine. L'obiettivo è intervenire sulla viabilità locale in modo strutturale e duraturo.

? Cosa sapere La Regione Siciliana stanzia 16,6 milioni di euro per la viabilità di Catania.. I cantieri per il rifacimento stradale inizieranno tra la fine del 2026 e il 2027.. Sedici milioni e 605 mila euro stanziati dalla Regione Siciliana tramite il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 sbloccano la riqualificazione stradale a Catania, con cantieri previsti tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La decisione arriva attraverso tre decreti dell’Assessorato alle Infrastrutture, che mirano a risolvere un problema di manutenzione che pesa sulla città da oltre dieci anni. Il piano si divide in tre grandi direttrici di intervento: il rifacimento del manto stradale in diverse vie cittadine, l’ammodernamento del waterfront e il potenziamento degli assi di attraversamento per alleggerire il traffico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, via ai cantieri: 16 milioni per rivoluzionare le strade Notizie correlate Strade di Bari devastate dai cantieri, interviene il Comune: "Oltre 16 milioni per manutenzione extra"Il Comune di Bari potrebbe utilizzare oltre 16 milioni di euro di avanzo di bilancio per la manutenzione delle strade cittadine, in molte zone con... Reggio: 1,2 milioni per 7 strade. Da giugno via libera ai cantieriSette tratti stradali di Reggio Emilia subiranno un profondo restauro a partire dal mese di giugno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cantieri milionari, rapporti con la Pa, consulenze: chi sono gli ingegneri più influenti di Catania; Cantieri a Catania: traffico e sicurezza nel caos; Catania, assunzioni ferme nei cantieri per mancanza di antitetanica: l’allarme delle imprese; Nuova piscina a Montale, via ai cantieri con un finanziamento da 6,7 milioni. Cantieri milionari, rapporti con la Pa, consulenze: chi sono gli ingegneri più influenti di CataniaOccupano ruoli chiave nella gestione di appalti e grandi opere, anche legate al Pnrr. Tanti gli ambiti di specializzazione della categoria. Dossier ha interpellato alcuni tra i protagonisti ai piedi d ... cataniatoday.it Sequenza: decollo da Catania e sorvolo di Taormina. Di Daniele Modica - facebook.com facebook Pg Catania, Vecchio e Rovetta uccisi per non avere pagato il 'pizzo'. 'Su ordine del boss Aldo Ercolano dopo caduta 'schermo' Cavaliere Costanzo' #ANSA x.com