Niko Tacconi è deceduto a seguito di ferite da taglio trovate durante l'autopsia svolta ad Ascoli Piceno. Le analisi hanno evidenziato due ferite da taglio mortali, smentendo l’ipotesi di un incidente. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità. Le autorità continuano a raccogliere prove e a esaminare i dettagli del caso.

? Cosa sapere L'autopsia a Ascoli Piceno rivela due ferite da taglio mortali inflitte a Niko Tacconi.. I rilievi medici smentiscono la tesi dell'impatto accidentale sostenuta da Emanuele Bellini.. L’esame autoptico svolto presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno ha rivelato che Niko Tacconi è morto a causa di due ferite da taglio, con un secondo fendente all’addome che ha provocato l’emorragia interna fatale. I rilievi medici-legali, conclusi dopo circa tre ore di accertamenti, chiariscono la dinamica del decesso del barbiere avvenuto domenica sera in un appartamento di via Pergolesi, nel cuore del quartiere Borgo Solestà. Le analisi hanno permesso di distinguere la natura dei due colpi inflitti alla vittima: il primo ha colpito la zona sotto l’ascella sinistra, mentre il secondo è stato sferrato verso l’addome.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Tacconi: l’autopsia smentisce l’impatto accidentale

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Panoramica sull’argomento

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