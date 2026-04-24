L’autopsia sul corpo di Niko Tacconi, effettuata presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, ha accertato che il decesso è avvenuto a seguito di due ferite da arma da taglio. La seconda coltellata, inflitta all’addome, è risultata quella fatale. I risultati sono stati comunicati alle autorità competenti, che proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Ascoli, 24 aprile 2026 – L’autopsia eseguita sul corpo di Niko Tacconi, presso l’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, ha stabilito che il decesso è stato provocato da due coltellate. Il primo fendente ha raggiunto la vittima sotto l’ascella sinistra, mentre il secondo ha colpito l’addome, determinando una grave emorragia interna risultata fatale. L’esame medico-legale è stato disposto nell’ambito degli accertamenti sull’omicidio del barbiere avvenuto domenica sera in un appartamento di via Pergolesi, nel quartiere Borgo Solestà, al termine di una lite che ha coinvolto il 56enne Emanuele Bellini, attualmente detenuto con le accuse di omicidio volontario, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Niko Tacconi, l’autopsia: “Ucciso con 2 coltellate, la seconda all’addome è quella fatale”

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