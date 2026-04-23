Delitto di Porta Cappuccina interrogatorio di Bellini | collegamento video dal carcere Attesa per l’autopsia su Tacconi

Oggi si è svolto l'interrogatorio di Bellini, collegato in videoconferenza dal carcere, in relazione al delitto di Porta Cappuccina. Nel frattempo, si attende l'esito dell’autopsia disposta sul corpo di Niko Tacconi, la cui morte ha scosso la comunità di Ascoli. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto domenica scorsa in un appartamento di via Pergolesi, nel quartiere di Borgo Solestà.

Ascoli, 23 aprile 2026 – Giornata importante quella di oggi per i risvolti legali dell’omicidio di Niko Tacconi avvenuto ad Ascoli nella serata di domenica scorsa in un appartamento di via Pergolesi a Borgo Solestà. Per la morte del barbiere ascolano è in carcere Emanuele Bellini, 54enne accusato dalla Procura di Ascoli di omicidio volontario, resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni per aver colpito due carabinieri (prognosi di 4 giorni ciascuno) in un disperato tentativo di darsi alla fuga quando gli stessi sono giunti sul luogo del delitto e lo hanno arrestato. L’udienza di convalida. Stamani alle 9 è fissata l’udienza di convalida dell’arresto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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