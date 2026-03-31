La procura ha stabilito che la morte di Diana Canevarolo non è da attribuire a un omicidio, ma a un incidente provocato dal fatto che era sotto l’effetto dell’alcol e cadde. La ricostruzione dell’accaduto si basa sui risultati delle indagini e sui rilievi effettuati, escludendo quindi l’ipotesi di un gesto intenzionale o di una lite. La vicenda si è conclusa con questa conclusione ufficiale.

C’è una svolta nel caso di Diana Canevarolo, la 49enne trovata agonizzante nel cortile di casa, a Torri di Quartesolo, e morta due giorni dopo in ospedale. Secondo la procura non si è trattato di omicidio: la donna sarebbe morta in seguito a un incidente perché “ubriaca“: avrebbe sbattuto la testa su un’alzata di cemento dopo essere caduta da una panchina a cui si era appoggiata. I dettagli del caso Diana Canevarolo Le indagini sulla morte di Diana Canevarolo e la svolta Le testimonianze sul caso Diana Canevarolo I dettagli del caso Diana Canevarolo L’inizio del caso Diana Canevarolo risale al 4 dicembre scorso, giorno in cui la 49enne è stata ritrovata in terra agonizzante nel cortile di casa, a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Svolta nel caso Diana Canevarolo, non fu omicidio ma incidente perché "era ubriaca e cadde" per la Procura

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