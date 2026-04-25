Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale, con effetto immediato. La sua scelta arriva in seguito a un'indagine della Procura di Milano, che lo vede coinvolto per un presunto concorso in frode sportiva. Rocchi ha dichiarato che fornirà chiarimenti e si impegna a tornare più forte di prima. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni presso alcune sedi e uffici collegati.

Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di responsabile della CAN con effetto immediato. La decisione arriva dopo l’indagine della Procura di Milano che lo vede coinvolto per concorso in frode sportiva. La decisione «In accordo con l’Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi», ha dichiarato Rocchi all’ANSA. Una scelta definita «sofferta e difficile», maturata anche nel confronto con la famiglia. Le motivazioni L’obiettivo, spiega il designatore arbitrale, è quello di garantire «un corretto decorso della fase giudiziale», evitando ripercussioni sul lavoro del gruppo arbitrale in un momento delicato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Rocchi, il designatore si autosospende: “Chiarirò tutto, tornerò più forte di prima”

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Il "caso Rocchi" sta diventando sempre più pesante! Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport nell'edizione online, in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi, - facebook.com facebook

#Rocchi Ovviamente anche nel caso in questione vale la “mancetta” di 650 euro per l’avvocato che lo accompagnerà all’estero Si scherza eh Incredibile, ma nulla mi costerà di più: sono per la non colpevolezza di Rocchi sino a sentenza passata in giudicato x.com