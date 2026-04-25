Caso Rocchi il designatore rompe il silenzio | le parole

Il designatore arbitrale della Serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano con un avviso di garanzia. La procura ha aperto un'inchiesta per presunte irregolarità legate a frode sportiva. Rocchi, che ricopre il ruolo di responsabile delle designazioni arbitrali nelle due serie, ha deciso di rompere il silenzio attraverso alcune dichiarazioni pubbliche. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A e B, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. L’inchiesta riguarda il campionato 2024-2025. Rocchi sicuro: “Ho agito correttamente”. In una dichiarazione all’Ansa, Rocchi ha ammesso il documento ricevuto stamattina. “Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura”, le sue parole. Il designatore sostiene di essersi comportato in modo conforme alle regole, affidandosi completamente al procedimento giudiziario per chiarire la sua posizione. L’inchiesta della procura meneghina ha preso avvio nell’estate scorsa a seguito di un esposto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Caso Lukaku, Big Rom rompe il silenzio e spiega tutto: le paroleRomelu Lukaku chiarisce la situazione dal Belgio: infiammazione e liquido al flessore dell’anca lo tengono lontano dal Napoli, ma nega... Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"Il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus è troppo grave per attendere l'analisi post-weekend: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, avviso di garanzia: cosa sta succedendo. Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportivaLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva ... tg24.sky.it Caso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato». Le parole di D’AvirroCaso Rocchi, parla il legale del designatore arbitrale: «Persona seria e corretta, contesta ciò che gli viene addebitato». Le parole di D'Avirro ... calcionews24.com Il presidente per lo Sport Andrea Abodi interviene sul caso Rocchi 'L’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico' Le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebb x.com