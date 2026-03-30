Caso Lukaku Big Rom rompe il silenzio e spiega tutto | le parole

Romelu Lukaku ha parlato dalla sua patria, spiegando che l’infiammazione e la presenza di liquido al flessore dell’anca sono le ragioni del suo stop con il Napoli. Ha inoltre precisato di non aver mai pensato a un addio alla squadra, smentendo così eventuali voci di mercato o di separazione.

Romelu Lukaku chiarisce la situazione dal Belgio: infiammazione e liquido al flessore dell’anca lo tengono lontano dal Napoli, ma nega categoricamente l’addio. Lukaku e l’infiammazione: il vero motivo della permanenza in Belgio. Il centravanti azzurro ha rotto il silenzio attraverso Instagram per dissipare i dubbi delle ultime settimane. L’infiammazione al muscolo flessore dell’anca, emersa durante i controlli medici effettuati in Belgio, rappresenta il vero ostacolo al suo rientro in campo. Lukaku sottolinea come il problema sia sorto nelle scorse settimane e come i medici abbiano riscontrato anche liquido attorno al tessuto cicatriziale.... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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