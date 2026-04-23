Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha deciso di respingere l’eccezione presentata dal Comune di Messina riguardo alle elezioni a Catania. La decisione ha portato al rinvio del fascicolo giudiziario a Catania, lasciando in sospeso la questione legale relativa alle consultazioni elettorali nella città siciliana. La vicenda si inserisce in un procedimento avviato quest’anno, coinvolgendo aspetti amministrativi e procedure elettorali.

? Cosa sapere Il TAR di Palermo respinge l'eccezione del Comune di Messina e rimanda il fascicolo a Catania.. I giudici catanesi devono ora decidere sulla sospensiva del ricorso presentato da Angelo Giorgianni.. Il TAR di Palermo ha respinto l’eccezione presentata dal Comune di Messina, rimandando il fascicolo a Catania per decidere sulla sospensiva delle elezioni comunali coinvolte nel ricorso presentato dall’ex giudice Angelo Giorgianni e da un suo collega. La vicenda amministrativa che tiene con il fiato sospeso i cittadini messinesi ha subito un brusco cambio di rotta nelle ultime ore. Quella che sembrava una manovra tecnica per spostare la decisione su un altro terreno è stata smentita dai giudici di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, il TAR blocca il Comune: torna il caso delle elezioni a Catania

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