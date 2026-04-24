Il caso rimborsi all' Università la Cassazione respinge il ricorso | Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d' Italia

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali di Salvatore Cuzzocrea, ex rettore coinvolto in un'inchiesta sui rimborsi gonfiati. Di conseguenza, Cuzzocrea è stato sospeso per un anno da tutte le università italiane. La decisione si basa sul procedimento legale in corso e sulla contestazione riguardante i rimborsi. La sospensione è ora definitiva, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi giudiziari.

Salvatore Cuzzocrea sospeso per un anno da tutte le università italiane. La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell'ex rettore, al centro dell'inchiesta sui rimborsi gonfiati. Resta valida quindi la misura interdittiva disposta lo scorso gennaio dal Riesame che ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Eredità Agnelli, la Cassazione respinge il ricorso della difesa. "Sì all'imputazione coatta"Finisce in un nulla di fatto il tentativo di John Elkann di vedersi annullata l'imputazione coatta, nell'inchiesta sulla eredità della famiglia... Leggi anche: Racket a costruttori, la Cassazione respinge il ricorso: niente sconto di pena per il braccio destro del boss Contenuti utili per approfondire Si parla di: Google, 2 milioni dollari in Italia per la formazione IA di 13mila studenti Università; All'Università l'esperienza del Fellini Museum, per formare i comunicatori di domani. Caso Cuzzocrea, Cassazione conferma: ex rettore fuori dagli atenei d’ItaliaE oggi si sceglie il nuovo rettore di Porto. Tra i candidati anche l'ex magnifico di UniMe da Tempostretto.it ... msn.com