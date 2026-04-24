Caso Petrolini dopo la sentenza resta ai domiciliari a Traversetolo

Dopo la sentenza della Corte di assise che ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi, la donna è tornata a Vignale di Traversetolo. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, una misura cautelare disposta nel settembre 2024 e successivamente confermata durante il procedimento giudiziario. La sentenza ha definito il suo stato di detenzione in questa fase del processo.

Dopo la sentenza della Corte di assise che l’ha condannata in primo grado a 24 anni e tre mesi, Chiara Petrolini è tornata a Vignale di Traversetolo, dove si trova agli arresti domiciliari, misura cautelare disposta nel settembre 2024 e confermata nei successivi passaggi giudiziari.La 22enne vive.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caso Petrolini, la Corte d'assise si ritira in Camera di consiglio per la sentenza Leggi anche: Caso Petrolini, la Corte d'assise si ritira per la sentenza. L'avvocato: "Nelle ricerche non c’è nulla che parli di una preordinazione" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi per omicidio premeditato, assolta per la morte del primo neonato; Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Presentazione di Alida Valli, Pier Paolo Pasolini, Indro Montanelli, Ettore Petrolini. Gli inimitabili 2026 nuova serie condotta da Edoardo Sylos Labini. Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesiÈ attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al ... tg24.sky.it Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni per il caso dei neonati sepolti in giardinoLa corte d’Assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso (in due momenti diversi) due figli appena nati e di averli seppelliti nel giardino di ... ilpost.it Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni per il caso dei neonati sepolti in giardino x.com LaPresse. . Caso Petrolini, la difesa dopo la sentenza: "Tesi solo parzialmente accolte. La pena avrebbe dovuto essere piu' mite." Possibile appello dopo la lettura delle motivazioni. Servizio su lapresse.it #Petrolini #Traversetolo #Parma #Sentenza #Cronaca - facebook.com facebook