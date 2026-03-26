Un uomo è stato condannato a otto anni di reclusione in primo grado con l'accusa di aver picchiato la ex convivente mentre si trovava ai domiciliari per reati simili. L'episodio è stato contestato nel corso del procedimento giudiziario in corso a Brindisi. La sentenza è stata emessa dopo la valutazione delle prove presentate durante il processo.

Sentenza al termine del processo con rito abbreviato: l'accusa di tentato omicidio riqualificata in lesioni gravi. L'imputato era stato già giudicato per episodi analoghi sempre ai danni della stessa donna BRINDISI - A processo con l'accusa di aver picchiato la ex convivente mentre lui si trovava ai domiciliari per fatti analoghi, è stato condannato a otto anni di reclusione (in primo grado). La sentenza della gup del tribunale di Brindisi Vilma Gilli arriva oggi, giovedì 26 marzo 2026, al termine di un procedimento con rito abbreviato (“sconto” di un terzo della pena in caso di condanna). L'imputato è un 48enne di origine marocchina residente a Latiano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Accusato di aver picchiato la ex mentre lui era ai domiciliari: otto anni di reclusione

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