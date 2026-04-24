Omicidio Ogando incidente probatorio il 28 aprile | testimone chiave atteso in tribunale

Il 28 aprile si terrà a Parma un incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un ragazzo di 28 anni. La vittima era stata accoltellata dalla fidanzata il 4 marzo e era deceduta il giorno successivo in ospedale. In tribunale sarà presente un testimone considerato chiave per il procedimento giudiziario. La data è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Si terrà martedì 28 aprile, in tribunale a Parma, l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Christopher Gaston Ogando, il 28enne accoltellato dalla fidanzata lo scorso 4 marzo e deceduto il giorno seguente in ospedale.Al centro dell’udienza ci sarà l’audizione di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’incidente probatorio sul caso Cinturrino. Un testimone chiave ora diventa indagato Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in... Aggiornamenti e dibattiti Tragedia di borgo Riccio: martedì prossimo in Tribunale parlerà il supertestimone in incidente probatorioSi terrà martedì prossimo 28 aprile in tribunale a Parma l’ incidente probatorio nelle indagini sulla morte di Christopher Gaston Ogando, il 28enne accoltellato dalla fidanzata il 4 marzo scorso in ... gazzettadiparma.it Parma, omicidio Cristopher Gaston Ogando, in manette la fidanzataI carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Parma, su mandato della procura della Repubblica, hanno fatto scattare le manette ai polsi di Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di ... ilgiornale.it