Parma caso Gaston Ogando | la prova che cambia tutto arrestata la compagna 21enne

A Parma una donna di 21 anni è stata arrestata in relazione a un episodio di omicidio avvenuto in ambito domestico. La vittima è stata colpita con un coltello, e le prime ricostruzioni parlavano di un incidente fortuito. Tuttavia, le indagini hanno portato a una versione dei fatti diversa, ritenuta più credibile dagli inquirenti.

Coltellata mortale a Parma: perché la versione dell’incidente non regge. Una storia che sembrava raccontare un tragico incidente domestico. Ma che, con il passare delle ore, ha preso una direzione completamente diversa. Per la morte di Critopher Gaston Ogando, 28 anni, colpito a morte da una coltellata nella casa di Borgo Riccio e deceduto il 5 marzo in ospedale, la Procura di Parma ha ottenuto una misura cautelare nei confronti della compagna, Brenda Alesandrina Fumagalli, 21 anni. La giovane è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. La versione della ragazza: “È stato un incidente”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Parma, caso Gaston Ogando: la prova che cambia tutto, arrestata la compagna 21enne Articoli correlati Morto a Parma, c’è la svolta: arrestata la compagna di Cristopher Gaston Ogando, incastrata dalla ferita sulla manoLa ventunenne Brenda Alesandrina Fumagalli aveva parlato di un incidente domestico: le indagini hanno consentito di smentire le dichiarazioni... Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118Una ragazza italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo in seguito alla morte del fidanzato 27enne, Cristopher... Approfondimenti e contenuti su Gaston Ogando Temi più discussi: Spunta un testimone oculare per il 27enne ucciso in Borgo Riccio; Giallo di borgo Riccio, l'avvocato dei familiari di Ogando in Procura: Presto la verità su quel pomeriggio; Spunta un testimone oculare per il 27enne ucciso a Parma; L'avvocato della famiglia di Ogando: Si faccia chiarezza sentendo l'amico che era in videochiamata con lui quando è stato accoltellato. Chi era Cristopher Gaston Ogando, accoltellato a Parma: svolta nel caso, arrestata la fidanzata 21enneParma, arrestata una 21enne per l’omicidio del compagno Cristopher Ogando. Le indagini e l’autopsia smentiscono la versione dell’incidente ... tag24.it Parma, svolta nel caso del 28enne ucciso: arrestata la compagna, l’ipotesi è omicidio volontarioC’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Cristopher Gaston Ogando, il 28enne deceduto il 5 marzo a Parma dopo essere stato colpito con un coltello. I ... thesocialpost.it Svolta nelle indagini sulla morte del 28enne Critopher Gaston Ogando: i carabinieri hanno arrestato la compagna 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli con l’accusa di omicidio volontario. Decisivi gli accertamenti che hanno escluso l’ipotesi iniziale di un i - facebook.com facebook Svolta nelle indagini sulla morte del 28enne Critopher Gaston Ogando: i carabinieri hanno arrestato la compagna 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli con l’accusa di omicidio volontario. Decisivi gli accertamenti che hanno escluso l’ipotesi iniziale di un i x.com