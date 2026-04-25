Caso Manson parlano le suore | No al convento E arriva la chiusura totale al festival

Le suore hanno confermato il loro rifiuto di consentire l’utilizzo del convento San Vincenzo per eventi musicali. La decisione ha portato alla chiusura definitiva del luogo al festival Ferrara Summer Festival, dopo le polemiche che erano nate in seguito alla proposta di utilizzo dello spazio. La questione ha suscitato un dibattito pubblico, ma le suore hanno mantenuto la loro posizione di non voler aprire il convento alle attività musicali.

‘No’ ufficiale delle suore. Si chiude, dunque, definitivamente la porta del convento San Vincenzo (ma non le polemiche) al mondo della musica targata ‘Ferrara Summer Festival’. La querelle nata dall’annuncio del sindaco dell’ospitalità fornita dalle ‘sorelle’ della Carità alla rockstar Marilyn.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Marilyn Manson a Ferrara, la rockstar ospite delle suore? Arriva lo stop del conventoUn’immagine che avrebbe fatto discutere ma che avrebbe anche mandato un forte messaggio. Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop, il post del sindaco di Ferrara(Adnkronos) – Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Se al satanista Manson viene negato il convento: dov'è la notizia?; Marilyn Manson sarà davvero ospitato in un convento di Ferrara; Marilyn Manson sarà ospite delle suore in un convento, l’annuncio per il live del rocker maledetto; Marilyn Manson a Ferrara ospitato dalle suore? Prima sì, poi no. E si crea una 'frattura'. Radio Deejay. . Clamore e polemiche a Ferrara per il mancato accordo che avrebbe dovuto portare Marilyn Manson all'interno del convento delle suore di San Vincenzo in occasione della sua tappa al Ferrara Summer Festival, un caso mediatico che ha spint - facebook.com facebook Finisce con un dietrofront a sorpresa il caso di Marilyn Manson ‘ospite’ delle suore di Ferrara nel convento dove tutti gli artisti del Ferrara Summer Festival hanno sempre potuto riposare, prima dell’esibizione, nel backstage del palco. x.com