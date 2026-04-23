Marilyn Manson ospitato in convento dalle suore? Arriva lo stop il post del sindaco di Ferrara

Il concerto di Marilyn Manson previsto per sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival non si terrà in un convento come inizialmente si ipotizzava. Il sindaco della città ha pubblicato un post in cui annuncia che l'artista non sarà ospitato in quella location. La decisione arriva dopo alcune voci circolate in merito alla presenza di Manson in un contesto religioso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

(Adnkronos) – Marilyn Manson non sarà ospitato in convento dalle suore in occasione del suo concerto che si terrà sabato 11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival. La notizia arriva tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook dal sindaco della città, Alan Fabbri. "A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson – si legge – Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) -prima dell'esibizione- nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre stato il convento delle suore di San Vincenzo. Purtroppo, dopo tutta questa attenzione...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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