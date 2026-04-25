Caso Maduro | sbloccati i fondi per la difesa il processo riparte

L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) ha deciso di sbloccare i fondi destinati alla difesa legale di Maduro e Flores a New York, consentendo così la ripresa del processo per narcoterrorismo. La sospensione delle attività legali era avvenuta in precedenza, ma con questa decisione i fondi sono stati riattivati, rendendo possibile la continuazione delle udienze e delle procedure giudiziarie in corso.

? Cosa sapere L'Ofac sblocca i fondi per la difesa legale di Maduro e Flores a New York.. Il ritiro della richiesta di archiviazione permette la ripresa del processo per narcoterrorismo.. L’Ofac ha autorizzato il governo del Venezuela a utilizzare i fondi per coprire le spese legali di Maduro e Flores, sbloccando un nodo cruciale del processo penale che si svolge nel Distretto Sud di New York. La decisione dell’ufficio statunitense per il controllo di attivi stranieri cambia radicalmente le carte in tavola per l’ex presidente venezuelano e sua moglie, entrambi accusati di reati federali che includono il traffico di droga e il narcoterrorismo. Fino a questo momento, la mancanza di risorse per garantire una difesa legale adeguata aveva portato gli avvocati dei due imputati a presentare una richiesta di archiviazione del caso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Maduro: sbloccati i fondi per la difesa, il processo riparte Notizie correlate Processo Maduro-Flores, richiesto l’accesso ai fondi venezuelani. Il giudice: «Non archivierò il caso»Si è svolta giovedì la seconda udienza per il processo a Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores. Leggi anche: Maduro torna in aula a New York per il processo, come la difesa potrebbe far cadere l'intero procedimento Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A tre mesi dalla caduta di Maduro, in Venezuela è cambiato poco e niente; Le spese legali di Nicolás Maduro negli Stati Uniti potranno essere pagate dal Venezuela nonostante le sanzioni.