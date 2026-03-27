Giovedì si è tenuta la seconda udienza del procedimento che coinvolge l’ex presidente e sua moglie, imputati per traffico di droga e corruzione. Durante l’udienza, è stato richiesto l’accesso ai fondi venezuelani, mentre il giudice ha dichiarato che non archivierà il caso. I due imputati hanno dichiarato di non avere abbastanza risorse per coprire le spese legali del procedimento.

Si è svolta giovedì la seconda udienza per il processo a Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores. I due, imputati per traffico di droga e corruzione, hanno affermato di non possedere i fondi sufficienti per sostenere le spese legali del caso. Si è aperta quindi una questione particolarmente sensibili riguardo l’accesso ai fondi venezuelani attualmente bloccati dalle sanzioni statunitensi. La richiesta sarebbe stata avanzata proprio per potervi attingere e coprire le spese della coppia. A prescindere da ciò, il giudice di New York, Alvin Hellerstein, è stato categorico: «Non archivierò il caso». Maduro e Flores sostengono di non avere risorse per sostenere le spese del processo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Processo Maduro-Flores, richiesto l’accesso ai fondi venezuelani. Il giudice: «Non archivierò il caso»

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