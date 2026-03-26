Il presidente venezolano è tornato in tribunale a New York per il processo in corso. La difesa ha presentato argomentazioni che potrebbero compromettere l'intero procedimento, mentre Maduro ha accusato gli Stati Uniti di bloccare i fondi destinati a pagare gli avvocati venezuelani. Gli Stati Uniti, invece, continuano a sostenere le accuse di narcotraffico contro il leader sudamericano.

Deposto, deportato, accusato e portato in tribunale. A distanza di quasi tre mesi dall’udienza di conferma del 5 gennaio, l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores tornano davanti a un giudice statunitense per rispondere dei capi d’imputazione che gli sono stati attribuiti. La difesa del deposto Capo di Stato bolivarista è chiamata a depositare le mozioni che potrebbero anche invalidare l’intero procedimento. Maduro in tribunale negli Usa: le accuse e la difesa La prima posizione espressa da Maduro è di replica a Stati Uniti e Donald Trump, accusati di ostacolare la sua difesa legale mentre è sotto processo a New York. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maduro torna in aula a New York per il processo, come la difesa potrebbe far cadere l'intero procedimento

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