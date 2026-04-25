Caso De Martino | hacker rubano video privato di 40 minuti

Il 9 agosto, hacker hanno sottratto un video privato di circa 40 minuti appartenente a Stefano De Martino. La Polizia Postale sta conducendo le indagini e sta verificando il coinvolgimento di un tecnico che lavorava presso la residenza di Caroline Tronelli. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell'intrusione o sull'identità dei sospetti.

? Cosa sapere Hacker rubano video privato di 40 minuti a Stefano De Martino il 9 agosto.. La Polizia Postale indaga sul coinvolgimento di un tecnico della residenza di Caroline Tronelli.. Il 9 agosto scorso, un attacco informatico ha violato la privacy di Stefano De Martino attraverso il furto di un filmato privato, scatenando una serie di conseguenze legali e rivelazioni tra i suoi amici più stretti nel corso dei mesi successivi. La vicenda, che ha colpito il conduttore di Affari Tuoi, è iniziata quando le immagini sono state caricate su un portale specializzato in webcam. Nonostante il materiale sia stato rimosso subito dopo la scoperta, la diffusione non si è fermata: migliaia di utenti hanno iniziato a scambiarsi il contenuto tramite app di messaggistica come Telegram.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso De Martino: hacker rubano video privato di 40 minuti Notizie correlate Leggi anche: Attacchi hacker, uno ogni 5 minuti in Italia: i raid di LockBit3, Play, RansomHub e il primo caso di cybercrime generato con l’AI Leggi anche: Arisa e il caso De Martino: "Nessun attacco a Stefano. Arriva dal niente, studia e si impegna". Il video Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Belen, le frecciatine a Stefano De Martino: Se mi invita a Sanremo, io vado. Il più rifatto tra lui e Andrea Iannone? Una bella sfida; All'Istituto De Martino torna InCanto con 7 appuntamenti; La Battaglia del San Martino in un podcast; Valle San Martino: corteo sì, corteo no. Anche l'ANPI si spacca sul 25 Aprile. “Non sappiamo se tu sia o no Stefano De Martino, nel caso ci somigli molto… Ps: abbiamo assistito alle tue manovre” - facebook.com facebook