Attacchi hacker uno ogni 5 minuti in Italia | i raid di LockBit3 Play RansomHub e il primo caso di cybercrime generato con l’AI

In Italia, nel 2025, si sono verificati in media un attacco hacker ogni cinque minuti. La notizia arriva dall’ultimo episodio avvenuto all’università La Sapienza di Roma, dove un cyber attacco ha colpito i sistemi dell’ateneo. Le offensive di gruppi come LockBit3, Play e RansomHub sono aumentate di molto rispetto agli anni scorsi, e questa volta si è registrato anche il primo caso di cybercrimine generato con l’intelligenza artificiale. La frequenza di questi attacchi mette in allarme istituzioni e aziende, che cercano di rafforzare le difese contro

Roma, 4 febbraio 2026 - Un attacco ogni cinque minuti. È questo il ritmo con cui l'Italia è stata colpita nel 2025 da offensive informatiche, in un' escalation che non ha precedenti per intensità e frequenza, come l'ultimo caso verificatosi all' università La Sapienza di Roma. A certificarlo è il Threat Landscape 2025, che parla di 116.498 attacchi in dodici mesi, con un livello di esposizione superiore del 17% alla media globale. La guerra digitale. Il Threat Landscape è il rapporto annuale con cui Tinexta Cyber analizza l'evoluzione delle minacce digitali a livello globale e nazionale. L'edizione 2025 restituisce l'immagine di un ecosistema criminale maturo, strutturato e sempre più industrializzato, in cui il cybercrime non è più un fenomeno episodico ma un settore organizzato, con ruoli, filiere e modelli di business consolidati.

