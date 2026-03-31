Arisa ha commentato recenti polemiche riguardanti le sue affermazioni su Elisa e Stefano De Martino, ribadendo che non c’è alcun attacco nei loro confronti. Ha precisato che il percorso di De Martino è nato da zero, sottolineando il suo impegno nello studio e nel lavoro. La cantante ha poi affermato che nessuno è contro nessuno e ha deciso di chiudere il caso sui social e in pubblico.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" "Stefano, comunque l'anno prossimo mi devi prendere". Il messaggio dell'interprete di 'Magica Favola' “Nessuno contro nessuno". Così Arisa ha deciso di spegnere il caso scoppiato dopo le sue dichiarazioni su Elisa (e De Martino) e il futuro di Sanremo. La cantautrice - 43 anni, reduce dal Festival di Sanremo con il brano ‘Magica Favola’ - ai microfoni de La Volta Buona ha chiarito una volta per tutte le recenti dichiarazioni nei confronti di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. “Ho visto un post nel quale hanno scritto che io ero contro De Martino, ma non è vero”, ha esordito Arisa ai microfoni di Rai Uno. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Arisa e il caso De Martino: "Nessun attacco a Stefano. Arriva dal niente, studia e si impegna". Il video

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