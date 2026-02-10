Ipotesi Cpr in Emilia-Romagna la maggioranza si spacca Avs | Strutture che negano i diritti fondamentali
La questione dei Cpr in Emilia-Romagna divide la maggioranza in Regione. Mentre il presidente Michele De Pascale si dice aperto a discutere con il Governo, altre forze di maggioranza si oppongono. La discussione si fa sempre più accesa e rischia di creare ulteriori divisioni.
La maggioranza in Regione si spacca sul Cpr. Se da un lato il presidente Michele De Pascale si dice disponibile a parlarne col Governo, dall'altra alcune forze in maggioranza non paiono d'accordo.L'ultima in ordine di tempo è Avs Emilia-Romagna."Non condividiamo l'eventualità accennata dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it
