Caserta coltellate per una lite banale | 57enne arrestato in centro

Un uomo di 57 anni è stato arrestato in centro a Caserta dopo aver ferito con un coltello un ragazzo di 22 anni durante una lite avvenuta in Piazza Sant’Anna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo l’episodio, che si è verificato in un momento di tensione per motivi ancora da chiarire. Il 22enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

? Cosa sapere Caserta, 57enne arrestato in flagranza dopo aver accoltellato un 22enne in Piazza Sant’Anna.. L'aggressore, già colpito da Daspo urbano, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.. Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri dopo aver aggredito con un coltello da cucina un giovane di 22 anni nella tarda serata di ieri, 24 aprile 2026, nei pressi di Piazza Sant’Anna a Caserta. Il violento episodio, che ha coinvolto due persone senza fissa dimora, è scaturito da una lite per motivi del tutto banali, trasformandosi in un’aggressione fisica che ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, coltellate per una lite banale: 57enne arrestato in centro Notizie correlate Spara in casa dopo una lite con la moglie: arrestato 57enne a Casal di PrincipeColpi di pistola esplosi nell’appartamento a Casal di Principe, nel Casertano, durante una violenta discussione. Lite banale degenera in violenza: accoltellato giovane in pieno centro a PescaraTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ventenne scomparso nel Casertano: accoltellato e gettato dal balcone. L’amico confessa il delitto; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Omicidio Vincenzo Iannitti a San Castrese vicino Caserta, trovato dopo un mese: buttato dal balcone dall'amico; Difende la figlia durante una lite, 43enne viene accoltellato. In manette 37enne dopo 10 giorni di indagini. Caserta, lite in centro e coltellate: 57enne arrestato dai carabinieriLite in centro a Caserta e coltellate: 57enne arrestato dai carabinieri. Una segnalazione urgente, partita dal personale sanitario del 118 per un ... msn.com CASERTA. Ragazzo di 22 anni accoltellato in piazza Sant’AnnaSecondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’aggressione sarebbe scaturita per futili motivi, degenerando rapidamente fino al ferimento con un coltello da cucina appuntito ... casertace.net #CASERTA, #ACCOLTELLATO - L'aggressione sarebbe scaturita per futili motivi, degenerando rapidamente fino al ferimento con un coltello da cucina appuntito. La vittima, nonostante le lesioni riportate, giudicate lievi, ha rifiutato le cure mediche - facebook.com facebook Con l'intervento di Dante Caserta del #WWF si apre la conferenza Giustizia e #ambiente l'impegno del WWF Italia per la tutela della #natura in #Senato Si può seguire qui Webtv.senato.it x.com