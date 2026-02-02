Spara in casa dopo una lite con la moglie | arrestato 57enne a Casal di Principe

Un uomo di 57 anni è stato arrestato questa mattina a Casal di Principe, nel Casertano, dopo aver sparato in casa durante una lite con la moglie. I vicini hanno sentito gli spari e hanno chiamato la polizia. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, hanno trovato l’uomo ancora nell’appartamento, con un’arma in mano. Ora è in stato di fermo e si indaga sulle cause del violento episodio.

Colpi di pistola esplosi nell’appartamento a Casal di Principe, nel Casertano, durante una violenta discussione. L’uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della moglie. L’episodio si è verificato al termine di una violenta lite domestica, durante la quale l’uomo ha esploso tre colpi di pistola all’interno dell’abitazione, colpendo il televisore. La donna, riuscita a mettersi in salvo, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Spara in casa dopo una lite con la moglie: arrestato 57enne a Casal di Principe Approfondimenti su Casal di Principe Polizia Casal di Principe, tenta di uccidere la moglie e spara in casa con una pistola: arrestato Questa mattina a Casal di Principe un uomo di 57 anni ha tentato di uccidere la moglie durante una lite familiare. Litiga con la moglie, spara tre colpi di pistola e si costituisce ai carabinieri, arrestato a Casal di Principe Un uomo di 57 anni di Casal di Principe si è consegnato ai carabinieri dopo aver sparato tre colpi di pistola durante un litigio con la moglie. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casal di Principe Polizia Argomenti discussi: L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale; La polizia lo va a cercare in casa dopo una rissa e lui spara a salve contro la pattuglia con un'arma artigianale; Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo; Uccide la moglie e poi si toglie la vita - IL VIDEO. Casal di Principe, spara in casa dopo una lite con la moglie: arrestatoCasal di Principe (Caserta) - Tre colpi di pistola esplosi all’interno di un appartamento, nel cuore della notte, al termine di una lite familiare. È questo ... pupia.tv Casal di Principe, spara tre colpi di pistola in casa dopo una lite con la moglie e si costituisce: arrestato 57enneCasal di Principe, spara tre colpi di pistola in casa dopo una lite con la moglie e si costituisce: arrestato 57enne ... ilgiornalelocale.it #CasaldiPrincipe- Litiga con la moglie e spara 3 colpi di pistola in casa: arrestato 57enne. L'episodio di violenza a Casal di Principe #Cronaca #Pistola #Arresto #Carabinieri #Moglie #Spari #NanoTV facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.