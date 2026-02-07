Lite banale degenera in violenza | accoltellato giovane in pieno centro a Pescara

Una lite tra due giovani si è trasformata in violenza in pieno centro a Pescara. Tutto è iniziato come uno scontro verbale lungo corso Vittorio Emanuele, ma poi uno dei due ha preso un coltello e ha ferito un 22enne al braccio e alla spalla. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorsi, e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato la rissa.

Pescara - Rissa tra due giovani lungo corso Vittorio Emanuele, un 22enne ferito al braccio e alla spalla. Individuato e denunciato un minorenne dopo le indagini dei carabinieri. Momenti di paura nella serata di lunedì 3 febbraio nel cuore di Pescara, dove una lite tra due giovani è improvvisamente degenerata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 lungo corso Vittorio Emanuele, una delle arterie più frequentate della città, ancora affollata di passanti. A rimanere ferito è stato un 22enne di origine egiziana, colpito al braccio e alla spalla al termine di una rissa scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi banali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

