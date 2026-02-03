Case di riposo | Le liste d' attesa sono bloccate alcune famiglie aspettano anche da 3 o 4 anni

Le liste d’attesa nelle case di riposo di Parma sono ferme da mesi. Alcune famiglie aspettano anche tre o quattro anni prima di avere un posto per i propri cari. La denuncia arriva dopo un’indagine sui costi delle strutture locali, che ha fatto emergere una realtà difficile. Molti familiari si trovano a dover aspettare a lungo, senza certezze e con l’angoscia di non sapere quando potranno mettere i propri anziani in una struttura adeguata. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca una sistemazione decente per i propri cari.

Case di riposo. Dopo la pubblicazione dell'indagine relativa ai costi delle strutture per anziani a Parma e provincia, alcuni famigliari di persone anziane, che vivono ogni giorno il problema sulla propria pelle, denunciano la situazione che si sarebbe venuta a creare nella nostra provincia che, secondo quanto riferito, sarebbe peggiore di quella analizzata nell'inchiesta. “Le liste d'attesa non sono di un anno. Ci sono persone in lista d'attesa anche da tre o quattro anni per le case di riposo convenzionate. Le liste sono bloccate e la possibilità di accesso è solo per chi ha l'Isee al minino.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Case di riposo Parma

Le liste d’attesa nei nidi più esclusivi di Milano sono già lunghe.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Case di riposo Parma

Argomenti discussi: Anziani maltrattati nella casa di riposo. La Domus Mitreo smentisce le accuse; Nelle case di riposo vicentine mancano posti letto; Case di riposo in affanno. Mancano i posti letto: È un’emergenza sociale che ricade sui più fragili; ? Clamorosa scoperta del Nas: una casa di riposo abusiva in centro a Brescia - BresciaToday.

Anziani lasciati nelle loro urine, legati e addormentati con i sonniferi nella casa di riposo lagerSette le misure cautelari. I provvedimenti sono stati mossi contro sei operatrici socio assistenziali e del responsabile della comunità alloggio per anziani ... romatoday.it

Casa di riposo lager: anziani trovati nelle loro urine, legati e…Casa di riposo lager: anziani trovati nelle loro urine, legati e...Casa di riposo lager: anziani trovati nelle loro urine, legati e...Casa di riposo lager: anziani trovati nelle loro urine, legati e.. donna.fidelityhouse.eu

INTERVENIRE IN AIUTO DELLE FAMIGLIE CON PARENTI NELLE CASE DI RIPOSO Sono molte le famiglie di Osimo che non riescono a sostenere il costo della retta di soggiorno dei propri familiari ospiti delle case di riposo. Il nostro programma prevede un i - facebook.com facebook