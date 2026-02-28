A partire dal primo aprile, le rette delle case di riposo dell’Israa di Treviso, ora chiamata Enea, subiranno un aumento di due euro al giorno. La decisione riguarda i residenti e gli utenti delle strutture della zona. La variazione entrerà in vigore tra pochi giorni e influenzerà le famiglie che pagano per l’assistenza dei loro cari nelle strutture di Treviso.

TREVISO Rette più salate per i residenti e gli utenti delle case di riposo dell’Israa di Treviso, oggi diventata Enea. Dal primo aprile si pagherà 2 euro al giorno in più. Vale per tutti. In primis i quasi 800 anziani che vivono nelle 4 case di riposo: Casa Albergo in borgo Mazzini, Zalivani a Fiera, Ract a Santa Bona e Menegazzi a San Giuseppe. Per questi l’aumento mensile supererà anche i 60 euro. Ma il rincaro di 2 euro al giorno riguarderà anche i centri diurni. Mentre i co-housing, esclusi quelli del progetto Abitare in autonomia, subiranno un aumento medio del 3%, a conti fatti in linea con la quota dei due euro al giorno in più. Ad aprile dell’anno scorso era già stato aggiunto 1 euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Case di riposo, Enea aumenta le rette: due euro in più al giorno. Il rincaro scatterà dal primo aprile

Rincaro delle rette in Rsa. Aumento di 3 euro al giornoDal 1 marzo le rette per gli ospiti residenziali della casa di riposo Fondazione Opere Pie Riunite saliranno di tre euro al giorno: per i familiari...

Rincari delle rette nelle case di riposo: "La Regione alzi la quota dei contributi per aiutare le famiglie""Visto l'aumento delle rette in tutte le case di riposo della provincia e della regione, la giunta regionale alzi il contributo giornaliero che viene...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Case di.

Temi più discussi: Case di riposo, Enea aumenta le rette: due euro in più al giorno. Il rincaro scatterà dal primo aprile; Aumenta a retta delle case di riposo a Treviso; Il campetto della chiesa votiva fa trasferire la casa di riposo: rinuncia all'acquisto dopo un anno di trattative con la Diocesi; Si fingono rivenditori di auto sul web: truffe in serie.

Case di riposo, Enea aumenta le rette: due euro in più al giorno. Il rincaro scatterà dal primo aprileTREVISO Rette più salate per i residenti e gli utenti delle case di riposo dell’Israa di Treviso, oggi diventata Enea. Dal primo aprile si pagherà 2 euro al giorno ... ilgazzettino.it

Addio case di riposo: arrivano gli appartamenti domoticiLe case di riposo per anziani a Verona, ora sono domotiche: pronti gli appartamenti intelligenti: disponibilità e costi ... veronaoggi.it

Le vediamo svettare sopra case e palazzi: grandi torri a forma di fungo che dominano il panorama urbano. Non sono sculture futuristiche, ma serbatoi pensili che garantiscono pressione costante all’acqua sfruttando solo la gravità https://fanpa.ge/g9DlY - facebook.com facebook

Case di lusso, il centro di Firenze tra i più cari d’Italia: servono 5.638 euro al mq x.com