Tassa sui rifiuti | paga chi li produce anche se vive in comodato d' uso gratuito nell' appartamento
Nel comune di Castiglione del Lago, una recente decisione sulla tassa sui rifiuti ha fatto discutere. Un contribuente, che vive in un appartamento in comodato d’uso gratuito, si è visto recapitare un avviso di pagamento di quasi mille euro per l’anno 2019. La questione si è risolta grazie a un contratto firmato nel 2010, che ha impedito all’amministrazione di applicare la tassa a chi non ne ha realmente la responsabilità. La vicenda mette in luce come le regole sulla Tari possano cambiare a seconda delle situazioni di cias
Un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato nel 2010, ha salvato un contribuente di Castiglione del Lago da un accertamento Tari di quasi mille euro relativo al 2019.Il Comune di Castiglione del Lago aveva notificato al contribuente due atti per la riscossione del tributo sui rifiuti per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
