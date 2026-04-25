Casa di comunità conto alla rovescia | Il polo un punto di riferimento All’interno 37 tra medici e infermieri

Tra le strutture sanitarie in fase di completamento, la Casa di comunità si avvicina alla sua apertura, prevista per il 30 aprile. La struttura ospita 37 professionisti tra medici e infermieri e rappresenta un nuovo punto di riferimento per il territorio. Nonostante alcuni lavori esterni siano ancora in corso, le prime aperture sono state annunciate, segnando un passo avanti nel percorso di attivazione della struttura.

Mancano ancora dei lavori esterni ma bando agli indugi, prime aperture dal 30 aprile per la Casa di comunità. Per la struttura, realizzata in un anno e mezzo di cantieri nei locali dell’ex centro polifunzionale, sarà un’entrata in esercizio graduale. E l’inaugurazione vera e propria, alla presenza delle autorità, si terrà solo nel mese di giugno. "La notizia - dice il sindaco Lorenzo Fucci - mi è stata notificata dai responsabili di Asst l’altra mattina. È una buona notizia. L’obiettivo è che il polo diventi, di qui a qualche mese, un punto di riferimento per la cittadinanza". La struttura sanitaria liscatese è l’unica, fra quelle predisposte nel bacino nord dell’ Asst Melegnano Martesana dopo la riforma, ad essere stata realizzata in un ambito non originariamente sanitario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa di comunità, conto alla rovescia: "Il polo, un punto di riferimento". All’interno 37 tra medici e infermieri Notizie correlate Spirano, nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali: medici, punto prelievi e infermieri di comunitàTutto ruota attorno allo stabile che ospita la Farmacia Comunale di Spirano di Via San Francesco n. Leggi anche: Inaugurata la nuova casa di comunità: ci saranno medici, infermieri, specialisti e operatori sociosanitari Altri aggiornamenti Temi più discussi: Casa di comunità, conto alla rovescia: Il polo, un punto di riferimento. All’interno 37 tra medici e infermieri; Ci sarà una Casa di comunità nel presidio di Camerata; Controlli sugli interventi Pnrr, l’Ausl: Tutto ok alla Casa della comunità di Borgonovo; La cura giusta. Una responsabilità individuale o di comunità?. Casa di comunità, conto alla rovescia: Il polo, un punto di riferimento. All’interno 37 tra medici e infermieriLiscate, opere esterne ancora da ultimare, prime aperture il 30. L’inaugurazione ufficiale a giugno. La struttura realizzata in un anno e mezzo di cantieri nei locali dell’ex centro polifunzionale. ilgiorno.it È stata inaugurata la casa di comunità di PoggibonsiPoggibonsi: Taglio del nastro oggi, 23 aprile, per la casa di comunità di Poggibonsi in provincia di Siena: una casa di comunità hub, la prima di questo tipo ad aprire in provincia di Siena, ovvero un ... maremmanews.it Anche i nostri ex concorrenti han detto la loro sul ritorno di Paola in Casa #GFVIP - facebook.com facebook NOTIZIA STELLARE Valeria Marini sarà ospite nella Casa di #GFVIP! x.com