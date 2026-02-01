Spirano nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali | medici punto prelievi e infermieri di comunità

Nella città di Spirano nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali. Asst Bergamo Ovest e il Comune hanno deciso di unire le forze per riorganizzare e potenziare l’assistenza sul territorio. Ora ci saranno medici, punti prelievi e infermieri di comunità, tutto più vicino alle case dei cittadini. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle cure e migliorare l’offerta sanitaria locale.

L' Asst Bergamo Ovest e l'Amministrazione Comunale di Spirano hanno avviato un percorso condiviso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con l'obiettivo di offrire risposte sempre più vicine, integrate e accessibili alla popolazione. Il fulcro di questo progetto è lo stabile di via San Francesco 46, sopra la Farmacia Comunale, destinato a diventare un vero e proprio polo sanitario territoriale, capace di concentrare in un'unica sede diversi servizi oggi distribuiti sul territorio, migliorandone la fruibilità e ampliandone l'offerta.

