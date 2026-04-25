Casa Artusi e Gruppo Caviro il sapore di un accordo strategico

Casa Artusi e il Gruppo Caviro hanno firmato un accordo strategico volto a promuovere i prodotti gastronomici e vitivinicoli della regione sui mercati esteri. L’intesa prevede azioni congiunte per valorizzare il patrimonio tradizionale e ampliare la presenza internazionale delle eccellenze locali. Entrambe le realtà collaborano da tempo nel settore, e questa partnership mira a rafforzare la promozione e la distribuzione dei prodotti tipici romagnoli.

Due pilastri dell’identità romagnola uniscono le forze per esportare il patrimonio gastronomico e vitivinicolo regionale sui mercati internazionali. L’accordo strategico siglato a Forlimpopoli tra Casa Artusi e il Gruppo Caviro sancisce la nascita di un’alleanza finalizzata alla valorizzazione della cucina italiana e di un modello di sviluppo territoriale sostenibile. La firma arriva in un momento significativo, seguendo la scia del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco, traguardo che ha visto Casa Artusi tra i suoi principali sostenitori. Il progetto di collaborazione mira a consolidare la Romagna come destinazione d’eccellenza per il turismo culturale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Artusi e Gruppo Caviro, il sapore di un accordo strategico Notizie correlate Alleanza tra giganti: Casa Artusi e Caviro insieme per la cultura gastronomica e il turismoQuando la tradizione letteraria della cucina incontra la forza produttiva della cooperazione vitivinicola, nasce un’alleanza che promette di... Gruppo Caviro, brindisi ai 60 anni: "Vino, ora si guardi all’India grazie agli accordi del Governo"Gruppo Caviro ha festeggiato ieri mattina il suo 60° anniversario con un pranzo celebrativo presso la sede di Forlì, in via Zampeschi, con la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Casa Artusi e Gruppo Caviro, il sapore di un accordo strategico; Caviro e Casa Artusi raccontano la Romagna artusiana nel mondo; Forlimpopoli si prepara ai 30 anni della Festa Artusiana; Come cambiano le politiche alimentari nell'incertezza globale — Italiano. L'eredità di Pellegrino Artusi tra museo, scuola e cucinaNel complesso monumentale della Chiesa dei Servi, inaugurata nel 2007, Casa Artusi racconta ai visitatori il lascito dello studioso di Forlimpopoli, dove nacque nel 1820 ... rainews.it Caviro e Casa Artusi raccontano la Romagna artusiana nel mondoCasa Artusi e Caviro hanno siglato un accordo di collaborazione per rafforzare la promozione della cultura enogastronomica italiana. Focus sulla Romagna. distribuzionemoderna.info A Forlimpopoli la celebriamo con il classico della gastronomia italiana: “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi. Il manuale pratico che, da oltre un secolo, insegna la semplicità e il buongusto della cucina di casa: un patrimonio di val - facebook.com facebook