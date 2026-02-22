Gruppo Caviro brindisi ai 60 anni | Vino ora si guardi all’India grazie agli accordi del Governo

Il Gruppo Caviro ha celebrato il suo 60° anniversario con un pranzo a Forlì, dove ha riunito più di 300 persone. La festa nasce dall’importante traguardo raggiunto e dalla volontà di guardare al mercato indiano, grazie agli accordi firmati con il Governo. La giornata ha visto la partecipazione di dipendenti, partner e amici, pronti a brindare ai successi passati e alle opportunità future. La cerimonia ha rafforzato il legame tra l’azienda e il territorio locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Caviro, brindisi ai 60 anni: "Vino, ora si guardi all’India grazie agli accordi del Governo"

Gruppo Caviro ha festeggiato ieri mattina il suo 60° anniversario con un pranzo celebrativo presso la sede di Forlì, in via Zampeschi, con la partecipazione di oltre 300 persone. L’evento ha riunito i rappresentanti della base sociale, provenienti da 8 regioni italiane, per tracciare un bilancio e definire le strategie del gruppo, protagonista internazionale nel settore vitivinicolo e nell’ economia circolare. Insieme ai soci, erano presenti il vicepremier Antonio Tajani, il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco Gian Luca Zattini, il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini e la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Caviro: 60 anni e sfida India, Tajani sprona: “Il vino italianoCaviro compie 60 anni e punta a espandersi in India, dopo aver consolidato la sua presenza in Italia. Caviro brinda a 60 anni di storia, Tajani lancia la sfida: "Puntate all'India, il Governo vi sosterrà"Il Gruppo Caviro festeggia 60 anni di attività, un traguardo che testimonia il suo ruolo nel settore vinicolo italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gruppo Caviro, brindisi ai 60 anni: Vino, ora si guardi all’India grazie agli accordi del Governo; I 60 anni di Caviro, re del vino. Gigante da 1,5 milioni di ettolitri. Gruppo Caviro, brindisi ai 60 anni: Vino, ora si guardi all’India grazie agli accordi del governoGruppo Caviro ha festeggiato ieri mattina il suo 60° anniversario con un pranzo celebrativo presso la sede di Forlì, ... msn.com I 60 anni di Caviro, re del vino. Gigante da 1,5 milioni di ettolitriÈ un bel compleanno, in uno stabilimento che imbottiglia 1 milione e 500mila ettolitri di vino all’anno: la più ... msn.com Manca sempre meno al nuovo capitolo di Tavernello e Gruppo Caviro. Continuiamo, però, a raccontarlo tramite le persone che ogni giorno contribuiscono a costruirlo. Nel frattempo… “Non è bello ciò che è bello, ma che bello…” #Caviro #Tavernello - facebook.com facebook