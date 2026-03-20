Desolation Jones è un noir impossibile da farsi sfuggire

Desolation Jones è un noir che si distingue per il suo stile autoriale e atmosfera intensa. Saldapress ha recentemente pubblicato questa graphic novel, offrendo ai lettori un’opera che combina tensione e profondità narrativa. Il fumetto presenta una trama coinvolgente e un approccio visivo che cattura l’attenzione fin dalle prime pagine, rendendolo un titolo da non perdere per gli appassionati del genere.

Se siete in cerca di un fumetto dalla forte impronta autoriale, Saldapress ha in serbo una chicca da non farsi sfuggire. A partire dal 20 marzo, arriva in tutte le fumetterie e librerie Desolation Jones, il graphic novel firmato da due maestri del fumetto contemporaneo, Warren Ellis e J. H. Williams III. Finalmente raccolta e pubblicata da saldaPress in un prestigioso volume di grande formato, l’opera è considerata uno dei titoli più potenti e originali del fumetto dei primi anni Duemila. Desolation Jones -©Saldapress La serie riporta i lettori nella Los Angeles più oscura e disturbante, dove spie cadute in disgrazia e segreti indicibili convivono all’ombra dell’industria dello spettacolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Desolation Jones è un noir impossibile da farsi sfuggire Articoli correlati Desolation Jones – Un’indagine oscura tra le strade di Los AngelesGli anni ’90 sono stati un periodo molto prolifico per il fumetto americano, che ha visto la nascita di nuove case editrici ed etichette editoriali,... Leggi anche: Sei trend moda 2026 da non farsi sfuggire Contenuti utili per approfondire Desolation Jones Discussioni sull' argomento 8 fumetti da non perdere in uscita questa settimana; Tutto quello che sappiamo su Desolation Jones; saldaPress – Le uscite dal 16 al 22 marzo; Desolation Jones – Un’indagine oscura tra le strade di Los Angeles. Una selezione di alcuni dei fumetti pubblicati in settimana, che secondo noi meritano la vostra attenzione. Scopri i fumetti all'articolo al link nei commenti o andando direttamente su fumettologica.it Particolare da Desolation Jones, di Warren Ellis e J. - facebook.com facebook