In un momento di tensioni internazionali, si discute della possibile uscita della Spagna dalla Nato e della cessione delle Isole Falkland all’Argentina. Le dichiarazioni di un ex presidente statunitense hanno attirato l’attenzione, anche se non sembrano aver portato a conseguenze immediate. La situazione rimane fluida, con poche novità ufficiali e molte voci che circolano sui possibili sviluppi futuri.

Roma, 24 aprile 2026 – Dopo Ivan il Terribile, Donald il Vendicatore, che però rischia di diventare il classico “can che abbaia, ma non morde”. Il presidente americano sembra particolarmente indispettito dalle posizioni di due Paesi, entrambi membri della Nato e in un caso suo stretto e storico alleato. Spagna e Gran Bretagna al momento sono nel mirino. Ma la mail del Pentagono di cui parla l’agenzia stampa Reuters lascia il tempo che trova, perché, come sempre, fra il dire e il fare c’è la conoscenza di regole e meccanismi che Trump e la sua squadra ristretta ignorano. Meloni: rapporti con Trump? "Non sto facendo niente di particolare" (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Spagna fuori dalla Nato e le Falkland all’Argentina”. Trump vuole vendicarsi, ma non lo può fare

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