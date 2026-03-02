Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 si svolgerà regolarmente a Melbourne, nonostante la crisi internazionale scoppiata dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Il CEO dell’evento ha confermato che piloti, ingegneri e team principal saranno presenti come previsto, senza modifiche al programma. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana senza variazioni sulla partecipazione degli interventi di questa stagione.

La crisi internazionale esplosa dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele sembra non aver avuto ripercussioni sul GP d’Australia di F1: il CEO della manifestazione prevista nel fine settimana, Travis Auld, ha affermato che piloti e squadre arriveranno a Melbourne nei tempi previsti. Il CEO rassicura sul regolare svolgimento della gara nonostante l’attuale situazione internazionale: “ La F1 è esperta nello spostare le persone in tutto il mondo Hanno riprogrammato rapidamente i voli. Mi è stato detto che ora tutti sono chiusi dentro e arrivano entro i tempi richiesti “. Gli attori principali del fine settimana saranno in pista: “ I piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono coloro a cui è stata data priorità. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, confermato il GP d'Australia: "Piloti, ingegneri e team principal saranno qui"

