Secondo alcune fonti, la scuderia Red Bull avrebbe in programma di valutare Carlos Sainz come possibile sostituto di Max Verstappen nel caso in cui il pilota olandese decidesse di lasciare la squadra. La decisione dipenderebbe dalla disponibilità di Sainz e dalle esigenze del team, senza che siano stati ancora presi accordi ufficiali. La situazione si definisce in un quadro di possibili cambiamenti futuri nel team di Formula 1.

"> Carlos Sainz: Un Potenziale Sostituto per Max Verstappen?. Secondo Andrew Benson della BBC Sport, Carlos Sainz rappresenta il profilo ideale che Red Bull potrebbe considerare nel caso fosse necessario sostituire Max Verstappen. Il contratto di Verstappen attualmente è valido fino al 2028, ma ci sono varie speculazioni riguardo alla sua volontà di proseguire fino alla fine di questo accordo. In effetti, ci sono segnali che suggeriscono una possibile decisione di ritirarsi già alla fine della stagione 2026. Verstappen ha espresso in passato il desiderio di seguire il suo ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase, qualora decidesse di lasciare Red Bull. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Red Bull potrebbe scegliere Carlos Sainz su Charles Leclerc se Max Verstappen si ritira.

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