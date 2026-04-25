Caressa | Chivu ha fatto un gran lavoro ma serve rispetto per Inzaghi | non bisogna dimenticarsi gli anni passati

In una recente dichiarazione, un commentatore ha riconosciuto il buon lavoro svolto da un ex calciatore come allenatore, sottolineando comunque l'importanza di rispettare l'ex tecnico che ha guidato la squadra negli anni precedenti. Ha evidenziato che, nonostante i risultati positivi attuali, non si devono dimenticare i periodi passati sotto la sua gestione. La discussione si concentra sull’equilibrio tra il riconoscimento dei meriti recenti e il rispetto per il passato.

Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia. Lo stato della trattativa Riscatto Akanji, Fabrizio Romano annuncia la chiusura definitiva dell’affare. Novità anche sul fronte Dumfries Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa: «Chivu ha fatto un gran lavoro ma serve rispetto per Inzaghi: non bisogna dimenticarsi gli anni passati» Notizie correlate Leggi anche: Cassano elogia Chivu e attacca Simone Inzaghi: «Ha fatto disastri e buttato tre scudetti nel…» Caressa: “Cassano era fortissimo, ma il suo carattere l’ha fatto dimenticare a tutti. Conoscono solo l’Antonio che urla”In un'interista a Gabriele Vagnato su YouTube: "La nostra lite nacque perché aveva travisato una cosa che dissi su Messi e iniziò ad insultarmi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caressa: Voglio dire 2 cose sull’Inter. Chivu ha fatto bene! Scorretti su Inzaghi perché…; Caressa: Chivu alla Mou? Capisco quando vuole togliersi dei sassolini; Caressa: Chivu bravissimo, ma serve rispetto per Inzaghi. Se ne parla come l'ultimo degli sciocchi; Caressa: Due narrazioni non vere sull’Inter! Conosco Chivu da anni: la verità è che le sue parole…. Caressa: Voglio dire 2 cose sull’Inter. Chivu ha fatto bene! Scorretti su Inzaghi perché…Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu e del paragone con quella di Simone Inzaghi ... msn.com Caressa: Chivu bravissimo, ma serve rispetto per Inzaghi. Se ne parla come l'ultimo degli sciocchiChivu meglio di Inzaghi? Il racconto della stagione dell'Inter che potrebbe viaggiare verso la vittoria dello Scudetto non convince il giornalista e volto di Sky Sport Fabio Caressa che, parlando attr ... msn.com Caressa: " #Chivu bravissimo, ma non mi piace che venga sminuito #Inzaghi" x.com Caressa: “Voglio dire 2 cose sull’Inter. Chivu ha fatto bene! Scorretti su Inzaghi perché…” - facebook.com facebook