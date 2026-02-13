Fabio Caressa ha detto che Antonio Cassano era fortissimo sul campo, ma il suo carattere lo ha fatto dimenticare a molti. Durante un’intervista con Gabriele Vagnato, il commentatore ha spiegato che la gente conosce solo l’Antonio che urla, lasciando da parte il talento vero.

Fabio Caressa, nel corso di un’intervista concessa allo Youtuber Gabriele Vagnato, ha commentato così la sua lite con Cassano. Le parole di Caressa. “Innanzitutto Antonio tecnicamente era Messi, inarrivabile. Il problema è che col suo carattere l’ha fatto dimenticare perché adesso tutti parlano del Cassano che urla, che insulta. La nostra lite credo che sia nata un giorno, forse in collegamento a Sky, mi disse una cosa che diceva che io avevo detto su Messi”. “Lui disse: ‘Tu hai detto che come Messi ce ne sono 11?. No, io avevo fatto tutto un altro discorso che era un discorso economico, non c’entra niente con la forza di Messi e da lì ha incominciato a insultare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caressa: “Cassano era fortissimo, ma il suo carattere l’ha fatto dimenticare a tutti. Conoscono solo l’Antonio che urla”

