Carabinieri il luogotenente Moras festeggia i 10 anni al comando della Stazione di Pordenone

Il Luogotenente Carica Speciale Mirko Moras, Comandante della Stazione Carabinieri di Pordenone, ha festeggiato oggi il suo primo decennio di comando, ricevendo il nastrino di merito "Granata Infiammata in bronzo". Un traguardo conquistato sul campo, in dieci anni trascorsi sempre in prima linea.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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