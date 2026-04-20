Avvicendamento alla Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo il Mar Volpe subentra al Luogotenente Zomparelli

Nella giornata odierna si è verificato un avvicendamento alla guida della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo. Il nuovo comandante è il maresciallo Volpe, che ha preso il posto del luogotenente Zomparelli. La stazione rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza nella zona ovest del capoluogo. La cerimonia ufficiale ha avuto luogo alla presenza delle autorità competenti.

Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Frosinone Scalo, presidio fondamentale per la sicurezza e il controllo dell'area ovest del capoluogo ciociaro. Dalla scorsa settimana, il comando del reparto è stato assunto formalmente dal Maresciallo Capo Fabio Volpe. Subentra al Luogotenente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Avvicendamento al vertice del polo di mantenimento delle armi leggere di Terni: il Colonnello Zampieri subentra al Brigadier Generale NascaAll’evento hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto Antonietta Orlando, il Vicesindaco Paolo Tagliamento e il... Stazione di Frosinone e quartiere Scalo: perché cresce la percezione di insicurezzaNegli ultimi mesi, l’area della stazione e del quartiere Scalo di Frosinone è sempre più spesso al centro di segnalazioni da parte dei cittadini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuova Comandante alla Stazione dei Carabinieri di Dogliani; Nuovo comandante alla Stazione Carabinieri di Aosta: esperienza e territorio al centro della sicurezza; A Dogliani nuova comandante per la Stazione dei Carabinieri: il maresciallo capo Maria Grazia Piperis assume l’incarico; Frosinone, arrivano otto marescialli allievi dei Carabinieri: formazione sul campo nelle Stazioni della provincia. A Dogliani nuovo comandante per la Stazione dei Carabinieri: il maresciallo capo Maria Grazia Piperis assume l’incaricoAvvicendamento al vertice dell’Arma dal 13 aprile: incontro in caserma con il sindaco Raviola e visita istituzionale in Comune ... targatocn.it Quindici (AV) – Nuova Stazione CarabinieriCorreva l’anno 1943. L’Italia viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia. In quei giorni difficili, segnati dalla guerra e dall’occupazione tedesca, molti uomini in uniforme scelsero di re ... irpinia24.it Il comandante della Stazione dei Carabinieri si è spento improvvisamente in caserma a 57 anni https://infodifesa.it/antonio-marasco-morto-villalba-caserma-carabinieri/ - facebook.com facebook