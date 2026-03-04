Il Maresciallo Capo Vito Giovanni Sardiello, di 45 anni e proveniente da Francavilla Fontana, ha preso oggi il comando della Stazione Carabinieri di Fragagnano. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambio di leadership nella locale stazione dei Carabinieri. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’Arma.

Tarantini Time Quotidiano Il Maresciallo Capo Vito Giovanni Sardiello, 45 anni, originario di Francavilla Fontana, ha assunto oggi il comando della Stazione Carabinieri di Fragagnano. Militare di grande esperienza e di elevato profilo, il Maresciallo Capo Sardiello ha iniziato la sua carriera nel 1999 e, dopo la formazione da Maresciallo, è giunto in Puglia nel 2011. Ha operato in territori di complesso interesse operativo, in particolare presso le Stazioni di Ceglie Messapica e Sava, dove si è distinto in importanti attività investigative in materia di reati contro il patrimonio, stupefacenti e violenza domestica e di genere. Già Vice Comandante delle Stazioni di Torricella e Fragagnano (dal 2023 al 2025), ha retto per un intero anno il comando interinale, dimostrando profondo attaccamento al dovere e vicinanza ai cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fragagnano, il maresciallo capo Sardiello assume il comando della Stazione Carabinieri

