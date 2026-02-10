È morta a soli 39 anni Daria De Boni, lasciando tutti senza parole. La donna, che aveva dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, si è spenta questa mattina all’ospedale di Pieve di Cadore. La notizia ha suscitato grande commozione in paese e in tutta Italia.

CORTINA D’AMPEZZO (Belluno) – Ha combattuto a lungo con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta, ma nella mattinata di domenica, all’ ospedale di Pieve di Cadore, Daria De Boni, 39 anni, si è spenta, stroncata da una malattia che la accompagnava da alcuni anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Cortina d’Ampezzo, dove Daria era nata e cresciuta. La notizia della morte della giovane madre ha suscitato un cordoglio unanime nel paese, colpendo familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e amata. Daria lascia le sue due bambine, la famiglia e una rete di affetti costruita nel tempo grazie al suo carattere solare e generoso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ci ha lasciati". Morta a soli 39 anni, la notizia che commuove l'Italia: la sua vita dedicata agli altri

Una tragica perdita scuote una delle famiglie italiane più conosciute.

