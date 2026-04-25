Durante la partita tra le due squadre, si sono verificati episodi di violenza sugli spalti, con alcuni tifosi coinvolti in comportamenti aggressivi. La serata è stata segnata da lanci di oggetti e scontri tra gruppi di supporters, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha causato l’interruzione dell’incontro e ha portato a dure dichiarazioni da parte di un rappresentante delle autorità sportive, che ha definito gli stadi come “campi di battaglia”.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Gli stadi ormai sono come campi di battaglia. Le cronache sono piene di episodi del genere, spesso con conseguenze ben più gravi. Il tifo violento va contrastato con ogni mezzo: Daspo a vita per questi facinorosi che nulla hanno a che fare con lo sport. Nelle curve si annidano vere e proprie fucine di delinquenti, come dimostrano diverse inchieste della magistratura. Il calcio va ripulito da questi personaggi. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno garantito l’ordine pubblico evitando inutili guerriglie”. È la dura presa di posizione del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, dopo quanto accaduto nel match tra Avellino e Bari.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos Avellino-Bari: violenze sugli spalti, dura denuncia di Borrelli

Notizie correlate

Calcio, violenze in campo e fumogeni sugli spalti: il questore dispone cinque DaspoProvvedimenti fino a tre anni per un dirigente sportivo e per quattro tifosi coinvolti in episodi distinti tra aggressioni all’arbitro e accensione...

Il Presidente Mattarella sugli spalti per Palermo-AvellinoTempo di lettura: < 1 minuto Serata speciale allo stadio Stadio Renzo Barbera, dove in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino si...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Caso Portanova, Pastore duro: Condannato per stupro e tutto tace: il calcio deve interrogarsi; Montalbano, perché puntata oggi Giro di Boa scatena polemiche?| C'entra monologo Luca Zingaretti su.

Avellino, violenza al pronto soccorso: uomo di 37 anni danneggia gli arrediA una settimana dall’ultimo episodio di violenza in corsia, ancora attimi di paura a Contrada Amoretta. L’escalation mercoledì pomeriggio al pronto soccorso del Moscati, quando un 37enne ha dato in ... ilmattino.it