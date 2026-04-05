Durante la partita tra Palermo e Avellino allo stadio Renzo Barbera, il Presidente della Repubblica è stato presente sugli spalti, attirando l’attenzione dei tifosi e delle immagini televisive. La partita si svolge in un’atmosfera vivace, con i supporter che seguono con entusiasmo gli avvenimenti sul campo. La presenza del Presidente ha suscitato interesse tra i presenti e ha reso ancora più particolare l’evento sportivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Serata speciale allo stadio Stadio Renzo Barbera, dove in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino si registra una presenza d’eccezione. In tribuna Autorità è infatti presente, in forma privata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da sempre legato ai colori rosanero. Un evento raro, considerando che il Capo dello Stato è solitamente presente sugli spalti per appuntamenti istituzionali legati alla Nazionale o alle finali di Coppa Italia. Non è però la prima volta che Mattarella assiste a una gara del Palermo: già nell’agosto 2025 aveva seguito il match contro il Frosinone, mentre l’8 aprile 2023 aveva visitato lo stadio e il Palermo Museum su invito del club. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Presidente Mattarella sugli spalti per Palermo-Avellino

Inter Torino, Infantino presente all’U-Power Stadium! C’è anche il presidente della FIFA sugli spalti per il match di Coppa ItaliaInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...

Leggi anche: Olimpiadi, Trump salta la finale di hockey: il presidente resta a Washington. Atteso il capo dell’Fbi sugli spalti

Temi più discussi: Visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Georgia; Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Adottato il Piano d’azione triennale sulla disabilità: firmato il decreto dal Presidente Mattarella; Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella.

Messaggio di Pasqua del presidente Mattarella a Papa Leone XIVIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta Papa Leone XIV in occasione della Pasqua, sottolineando l'importanza del dialogo e ringraziando per le visite pastorali in Italia ... notizie.it

Il presidente Mattarella in visita ufficiale a San Severino Marche il 25 aprileIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita a San Severino Marche (Macerata) in occasione della Festa della Liberazione il prossimo 25 aprile. Lo annuncia il Comune che si prepara ... ansa.it

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV in occasione delle celebrazioni pasquali rivolgendo al pontefice, "a nome del popolo italiano e mio personale, i più fervidi auguri in occasione della Santa Pasqua, la facebook

Mercoledì 8 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. url-shortener.me/JJDS x.com