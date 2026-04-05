Il Presidente Mattarella sugli spalti per Palermo-Avellino

Da anteprima24.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Palermo e Avellino allo stadio Renzo Barbera, il Presidente della Repubblica è stato presente sugli spalti, attirando l’attenzione dei tifosi e delle immagini televisive. La partita si svolge in un’atmosfera vivace, con i supporter che seguono con entusiasmo gli avvenimenti sul campo. La presenza del Presidente ha suscitato interesse tra i presenti e ha reso ancora più particolare l’evento sportivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Serata speciale allo stadio Stadio Renzo Barbera, dove in occasione della sfida di Serie B tra Palermo e Avellino si registra una presenza d’eccezione. In tribuna Autorità è infatti presente, in forma privata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da sempre legato ai colori rosanero. Un evento raro, considerando che il Capo dello Stato è solitamente presente sugli spalti per appuntamenti istituzionali legati alla Nazionale o alle finali di Coppa Italia. Non è però la prima volta che Mattarella assiste a una gara del Palermo: già nell’agosto 2025 aveva seguito il match contro il Frosinone, mentre l’8 aprile 2023 aveva visitato lo stadio e il Palermo Museum su invito del club. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Il Presidente Mattarella sugli spalti per Palermo-Avellino

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