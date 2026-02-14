Il Barcellona ha inviato un reclamo ufficiale alla federazione spagnola dopo il caos provocato dal VAR e dagli errori arbitrali nel match contro l’Atletico Madrid. La decisione di annullare un gol dei blaugrana, basata su un fuorigioco molto dubbio, ha causato confusione e ritardi di oltre sette minuti a causa di un malfunzionamento del sistema semiautomatico. La società catalana ha deciso di agire, chiedendo chiarimenti sulla gestione delle tecnologie in campo.

L’avevano promesso e l’hanno fatto davvero: dopo il caos di giovedì nel match tra Atletico e Barcellona, dove per annullare un gol ai blaugrana (fuorigioco molto dubbio, la rilevazione è stata fatta tracciando manualmente righe) sono serviti ben 7 minuti a causa di un malfunzionamento del fuorigioco semiautomatico, il club di Laporta ha inviato un reclamo ufficiale alla Federazione spagnola. Ci sono andati giù pesante. Barcellona, ecco il reclamo. Si legge sul sito: Il Barcellona comunica che sabato 14 febbraio ha inviato una lettera formale alla Federcalcio spagnola, la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), indirizzata al suo presidente, al presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (Cta), al responsabile del Var e al direttore dell’Area Legale, nella quale il club esprime la propria profonda preoccupazione per le ripetute decisioni arbitrali ritenute lesive del gioco e prive di criteri coerenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caos arbitri e Var anche in Spagna: il Barcellona presenta reclamo ufficiale alla federcalcio spagnola

Il Barcellona ha scritto una lettera dura alla RFEF, accusando gli arbitri di favorire le avversarie e di sbagliare spesso nelle decisioni sul VAR.

Il Barcellona ha scritto una lettera ufficiale alla RFEF per contestare le decisioni dell’arbitro durante la partita di domenica scorsa, in particolare riguardo all’uso del VAR.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Alta tensione tra arbitri e allenatori: rimandato ancora il confronto ma si vuole cambiare il Var; Caos arbitri e VAR! Collu la combina grossa, espulso Pobega per grave fallo di gioco, le immagini lo smentiscono; Arbitri professionisti? Guadagnano già tanto. Il vero problema è il protocollo Var; Dopo l’allarme di De Rossi monta la protesta anti-Var. Cesari: Ha ragione, così è calcio-caos.

Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF! Dossier di 5 punti su rigori e fuorigioco. Laporta esige trasparenzaBarcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF! Dossier di 5 punti su rigori e fuorigioco. Laporta esige trasparenza Il vaso è ormai colmo e la pazienza terminata in casa B ... calcionews24.com

Arbitri e VAR, Rosetti: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi». Le paroleArbitri e VAR, Rosetti: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi». Le parole L’utilizzo del VAR, soprattutto in Italia, continua a essere un argomento ch ... calcionews24.com

Il caso arbitri esplode. Dal caos di Marassi allo sfogo di Conte dopo Napoli-Como: il VAR è diventato un problema Tra rigori contestati, espulsioni mancate e interpretazioni confuse, il Napoli alza la voce. Le parole del Mister sono un duro richiamo all'o facebook

#Zazzaroni dice la sua sul caos arbitri Ecco le sue parole x.com