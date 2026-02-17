Spray al peperoncino in discoteca caos e ragazzi in fuga
Due giovani tunisini hanno spruzzato spray al peperoncino in una discoteca di Ripalimosani, causando il caos tra gli avventori. La scena si è svolta intorno all’una di notte, quando la discoteca era piena di ragazzi, molti dei quali minorenni, che partecipavano a una festa di Carnevale. Immediatamente, la folla si è dispersa in fretta, con alcune persone che sono riuscite a fuggire fuori per mettersi in salvo. La confusione ha portato a una vera e propria ressa, mentre le urla e il panico si sono diffusi tra i presenti.
(Adnkronos) – Panico, ressa e fuggi fuggi da una discoteca di Ripalimosani, vicino Campobasso, dove intorno all'una, nel momento di massima affluenza, due giovani tunisini hanno spruzzato spray urticante tra la folla, scatenando il panico tra centinaia di ragazzi, in gran parte minorenni, che stavano partecipando a una festa di Carnevale. Fortunatamente le vie di fuga e le uscite di sicurezza hanno garantito l'uscita in sicurezza per le centinaia di giovani presenti nel locale. Lo spray al peperoncino sarebbe stato spruzzato contro alcune ragazzine che stavano ballando. Una di loro ha avvertito difficoltà respiratorie, altre hanno accusato bruciore agli occhi e tosse.
